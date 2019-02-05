Він заявив, що кожного року після зими в Україні критикують зруйновані дороги.
Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому не всі дороги \"пережили\" зиму.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:00
Гройсман пояснив, чому не всі дороги "пережили" зиму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому не всі дороги \"пережили\" зиму.
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:57
да фиг там, разрушены дороги, которые были сделаны прошлой осенью. впрочем это обычная ситуация, тут ничего нового нет.
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:16
У него в планах поменять должность или страну, а приемники опять будут рассказывать о "попередниках".
Хотя бы для интереса глянул, с кем контракты заключал, и где сейчас те фирмы, которые якобы будут за свой счёт, что то делать...
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:17
Чего только стоят заявления Кличко, о новых технологиях, позволяющих закатывать асфальт в грязь.....
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:42
после пяти лет на царстве на папиредников как то валить не айс.
Будь мужчиной, скажи: "простите засранцев!"
и это еще до весны далеко
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:07
А что с Финляндией, где лютые морозы?
А что с другими странами?
Введите гарантию минимум 10 лет и криминальную ответственность.
Паразиты народные.
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:10
Пусть такие оправдания кухаркам, пенсионерам, школьникам оставит.
Каждый водитель ненавидит этих гройсманов/порошенок/верховнозрадныков
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