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Гройсман пояснив, чому не
всі дороги "пережили" зиму

Гройсман пояснив, чому не всі дороги "пережили" зиму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:00

Гройсман пояснив, чому не всі дороги "пережили" зиму

Пропонуємо до обговорення:
Він заявив, що кожного року після зими в Україні критикують зруйновані дороги.

Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому не всі дороги \"пережили\" зиму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:00

Объяснения плохого танцора.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:57

да фиг там, разрушены дороги, которые были сделаны прошлой осенью. впрочем это обычная ситуация, тут ничего нового нет.
deniska
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:16

У него в планах поменять должность или страну, а приемники опять будут рассказывать о "попередниках".
Хотя бы для интереса глянул, с кем контракты заключал, и где сейчас те фирмы, которые якобы будут за свой счёт, что то делать...
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:17

Чего только стоят заявления Кличко, о новых технологиях, позволяющих закатывать асфальт в грязь.....
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:42

после пяти лет на царстве на папиредников как то валить не айс.
Будь мужчиной, скажи: "простите засранцев!"
и это еще до весны далеко
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:07

А что с Финляндией, где лютые морозы?
А что с другими странами?
Введите гарантию минимум 10 лет и криминальную ответственность.
Паразиты народные.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:10

Пусть такие оправдания кухаркам, пенсионерам, школьникам оставит.
Каждый водитель ненавидит этих гройсманов/порошенок/верховнозрадныков
Rainbow
 
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Джон

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