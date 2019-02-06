Додано: Чет 07 лют, 2019 12:09

pitchnv написав: Rainbow

у Фінлядіях просто асфальтій фінскій. У нас нєту такого. у Фінлядіях просто асфальтій фінскій. У нас нєту такого.

Да не в асфальте в основном дело. Дело в рукожопости того кто его кладет.Тот кто занимается радиоэлектроникой, то знает что не очистив поверхность от окислов и не залудив нельзя хорошо и качественно что то припаять. Кислота не в счет. В газосварке то же самое. Поверхность нужно прогреть и сделать шов почти однородным.Для того чтобы отремонтировать ямку нужно ее обрезать и углубиться, выгрести весь мусор, нагреть асфальт до мягкости и только потом засыпать латку и утрамбовывать. И трамбовать не дрочилкой а катком, каток сильнее прижмет. Прижмет так что в месте стыка старого и нового асфальта будет все равно что однородная масса. Этот процесс дорогой. Все должно быть чистым и разогретым.Поэтому, сначала вырезают, через неделю в пыль и грязь с водой кладут и придавливают сапогами. А той мазутой что поливают как попало трещины пусть себе задние проходы зальют.Если кто наблюдал как часто варят трамвайные рельсы, а они все лопают и лопаю. Это все от ж о п о рукости. Возьми двоих газосварщиков. Пусть тебе разогревают по бокам место сварки. А сам обломком рельсы(однородный металл) заливай и заварюй что надо. И пока не остынет, никакой трамвай не должен пройти.Ж о п о рукость и рукожопость. От того так и живем. Ну и воруют очень сильно.