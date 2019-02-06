Гройсман пояснив, чому не всі дороги "пережили" зиму
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pitchnv написав:Rainbow у Фінлядіях просто асфальтій фінскій. У нас нєту такого.
Да не в асфальте в основном дело. Дело в рукожопости того кто его кладет. Тот кто занимается радиоэлектроникой, то знает что не очистив поверхность от окислов и не залудив нельзя хорошо и качественно что то припаять. Кислота не в счет. В газосварке то же самое. Поверхность нужно прогреть и сделать шов почти однородным. Для того чтобы отремонтировать ямку нужно ее обрезать и углубиться, выгрести весь мусор, нагреть асфальт до мягкости и только потом засыпать латку и утрамбовывать. И трамбовать не дрочилкой а катком, каток сильнее прижмет. Прижмет так что в месте стыка старого и нового асфальта будет все равно что однородная масса. Этот процесс дорогой. Все должно быть чистым и разогретым. Поэтому, сначала вырезают, через неделю в пыль и грязь с водой кладут и придавливают сапогами. А той мазутой что поливают как попало трещины пусть себе задние проходы зальют.
Если кто наблюдал как часто варят трамвайные рельсы, а они все лопают и лопаю. Это все от ж о п о рукости. Возьми двоих газосварщиков. Пусть тебе разогревают по бокам место сварки. А сам обломком рельсы(однородный металл) заливай и заварюй что надо. И пока не остынет, никакой трамвай не должен пройти. Ж о п о рукость и рукожопость. От того так и живем. Ну и воруют очень сильно.
pitchnv написав:Rainbow у Фінлядіях просто асфальтій фінскій. У нас нєту такого.
Да не в асфальте в основном дело. Дело в рукожопости того кто его кладет. Тот кто занимается радиоэлектроникой, то знает что не очистив поверхность от окислов и не залудив нельзя хорошо и качественно что то припаять. Кислота не в счет. В газосварке то же самое. Поверхность нужно прогреть и сделать шов почти однородным. Для того чтобы отремонтировать ямку нужно ее обрезать и углубиться, выгрести весь мусор, нагреть асфальт до мягкости и только потом засыпать латку и утрамбовывать. И трамбовать не дрочилкой а катком, каток сильнее прижмет. Прижмет так что в месте стыка старого и нового асфальта будет все равно что однородная масса. Этот процесс дорогой. Все должно быть чистым и разогретым. Поэтому, сначала вырезают, через неделю в пыль и грязь с водой кладут и придавливают сапогами. А той мазутой что поливают как попало трещины пусть себе задние проходы зальют.
Если кто наблюдал как часто варят трамвайные рельсы, а они все лопают и лопаю. Это все от ж о п о рукости. Возьми двоих газосварщиков. Пусть тебе разогревают по бокам место сварки. А сам обломком рельсы(однородный металл) заливай и заварюй что надо. И пока не остынет, никакой трамвай не должен пройти. Ж о п о рукость и рукожопость. От того так и живем. Ну и воруют очень сильно.
Как же все эти рукожопы за границей то работают? Они ведь и там и тут работают. Воруют в первую очередь.
ruvex написав:Как же все эти рукожопы за границей то работают? Они ведь и там и тут работают. Воруют в первую очередь.
От спробуйте, полатати, по технології, дорогу, яка гірша, ніж після бомбардування (скільки на це піде часу на таку кількість доріг), а потім бажання фантазувати про рукодупість і все вкрали, якось відпаде саме собою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
fishman написав:Всё верно сказал. Всё, что сделали в Киеве за последние 3 года - Новообуховская трасса, Проспект победы, Бульвар Шевченко, Телиги и тд - всё отлично, зима не повлияла. Там где просто латки были по старым изношенным дорогам, там печаль
А проедьте по крайней правой полосе на мосту Патона с левого берега. Прозреете от этих ям. Год назад свежак ложили. Или на Одесской трассе в районе с.Гребінки, тоже уже есть ямы (в сторону БЦ). А этот участок сдали 2 года назад.