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Гройсман пояснив, чому не
всі дороги "пережили" зиму

Гройсман пояснив, чому не всі дороги "пережили" зиму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:40

  pitchnv написав:Rainbow
у Фінлядіях просто асфальтій фінскій. У нас нєту такого.

Он там не финский, а эстонский :) Региональные дороги давно субподрядчикам дали на откуп. Финляндия ведь не только трасса E18. В остальном немногим лучше Ленобласти, разве что дорожную подушку укладывают ровнее.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:05

  Ratatui написав:
  jump написав:у Львові п..здець повний з дорогами, ями в півколеса.
хай би ця брехлива с*** цілодобово по тих дорогах каталась...


А это вопросы к товарищу Садовому. Он в президенты идет и по ящику рассказывает как во Львове уже везде гейропа и поляки ломятся во Львов на работу. :mrgreen:

Много ремонтов дорог проходит через областное управление а люди там в подчинении не мерам а сами знаете кому, субвенции в городские бюджеты из бюджета страны так и выделяются чтобы нужные люди эти деньги распределяли а не мэр еще и в оппозиции.
ДС мне друг, но истина дороже
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