Он там не финский, а эстонский Региональные дороги давно субподрядчикам дали на откуп. Финляндия ведь не только трасса E18. В остальном немногим лучше Ленобласти, разве что дорожную подушку укладывают ровнее.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 22:40
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:05
Много ремонтов дорог проходит через областное управление а люди там в подчинении не мерам а сами знаете кому, субвенции в городские бюджеты из бюджета страны так и выделяются чтобы нужные люди эти деньги распределяли а не мэр еще и в оппозиции.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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