У Київоводоканалі повідомляють, що сплатити за спожиті об'єми води можна тільки, якщо вчасно передати точні показники лічильників.
Дивися повний текст У Київводоканалі розповіли варіанти передачі показників лічильників.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:48
У Київводоканалі розповіли варіанти передачі показників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Київводоканалі розповіли варіанти передачі показників лічильників.
Додано: Чет 07 лют, 2019 00:48
"Передавати показники гарячого та холодного водопостачання необхідно з 11 числа і до кінця місяця."
Але щоб додзвонитися 29-30 числа, це треба витратити ДЕНЬ. А от з 1-5числа наступного місяця можливості передати показники набагато більше. То чому ж я не маю право сплачуючи за використану воду,зразу вказати і об*ем який був використаний?
Чому саме так можливо співіснувати з Київєнерго???
Додано: Чет 07 лют, 2019 00:52
Чому у Київєнерго можливо одномоментно відкоррегувати показники(збільшити чи зменшити) якщо фактичні показники не співпадають з передбаченими поставщиком послуг, а у ВОДОКАНАЛІ коррегування не відбуваються навіть після виклику представника компаніїї, написання Акту звірки???
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