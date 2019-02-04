RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна повністю перейде на
банківські карти: на порозі...

Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:24

Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі...

Пропонуємо до обговорення:
З середини 2019 року розплатитися банківською картою в Україні можна буде практично скрізь.

Дивися повний текст Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі колосальні зміни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87132
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:24

Ну вот, благодаря гению Порошенко мы постепенно становимся Европой. Безнал это не только удобно, но и основной шаг к контролю расходов. В результате победить коррупцию будет крайне просто, так как если у человека большая сумма налички, то он или преступник или коррупционер.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 2047
З нами з: 30.10.08
Подякував: 192 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:50

Re: Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі.

  AlifeSoft написав:Ну вот, благодаря гению Порошенко
м да только вот этот гений скоро нас покинет)).
Джон
 
Повідомлень: 906
З нами з: 16.03.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 04 лют, 2019 12:46
48 3195
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 02:03
Джон
У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі... 1, 2, 3
R2 » Сер 06 лют, 2019 10:55
20 780
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 00:05
astatempo
Україна переведе великий транш на користь МВФ
R2 » Вів 05 лют, 2019 17:21
9 352
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 22:38
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.