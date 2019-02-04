З середини 2019 року розплатитися банківською картою в Україні можна буде практично скрізь.
Дивися повний текст Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі колосальні зміни.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 01:24
Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі колосальні зміни.
Додано: Чет 07 лют, 2019 01:24
Ну вот, благодаря гению Порошенко мы постепенно становимся Европой. Безнал это не только удобно, но и основной шаг к контролю расходов. В результате победить коррупцию будет крайне просто, так как если у человека большая сумма налички, то он или преступник или коррупционер.
Додано: Чет 07 лют, 2019 01:50
Re: Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі.
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