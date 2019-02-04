З середини 2019 року розплатитися банківською картою в Україні можна буде практично скрізь.
Дивися повний текст Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі колосальні зміни.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 01:24
Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі колосальні зміни.
Додано: Чет 07 лют, 2019 01:24
Ну вот, благодаря гению Порошенко мы постепенно становимся Европой. Безнал это не только удобно, но и основной шаг к контролю расходов. В результате победить коррупцию будет крайне просто, так как если у человека большая сумма налички, то он или преступник или коррупционер.
Додано: Чет 07 лют, 2019 01:50
Re: Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі.
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:31
Re: Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі.
Давно пора. Наличка - это архаизм.
У дойчей в магазинах встречаются таблички "До 10 евро оплата только наличными"
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:30
Re: Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі.
Платить в безнале удобно, но хранить деньги на счету украинских банков в сумме более ФГВФ небезопасно. Поэтому покупая недвигу покупатель приходит с наличкой и по документам прогоняет сумму через банк, продавец после получения денег снимает. А по факту передает наличку из рук в руки проверяя на счетной машинке у кассира и платит комиссию банку. Или вообще нотариус пишет что покупатель и продавец предварительно рассчитались и в банк никто не идёт. Или вы думаете что люди захотят доказывать легальность налички, платить комиссию и т.п. если это можного не делать? А товары и услуги не подлежащие государственной регистрации и отчетности удобнее купить/продать за наличку сэкономив на комиссии.
Чтобы мотивировать перейти на безнал нужно как минимум запретить законодательно банковские комиссии. Какой смысл переплачивать?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:20
человечество загоняют в стойло. И если ты не угоден - тебя просто "отключат"...
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:02
недавно посешал почту - порадовало наличие терминала для приёма оплаты картами
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:31
Это лучше чем при СССР, когда неугодных просто расстреливали. У любой власти (даже идеальной) будут противники, вот только методы борьбы можно с ними сделать или гуманными (не нарушающими права человека) или тоталитарными. Заблокировать преступнику денежные средства, пока он не сдастся властям - это гуманный вариант борьбы. А дальше суд, адвокаты и освещение процесса прессой.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 09 лют, 2019 18:52
Сколько лет вы прожили при СССР и кого из ваших родственников или знакомых расстреляли за то, что "неугодные"?
Кстати, что это такое?
У власти вашего президента противников гораздо больше чем симпатиков.
А про права человека расскажете через 1.5 месяца во время его перевыборов.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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