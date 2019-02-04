Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 лют, 2019 19:59
safonovstanislav написав:
Чтоб стать Европой, нужно выпустить купюры номиналом 15 000 грн. А то в Европе купюра есть 500 евро, а у нас только 500 грн, т. е. 16 евро
У Європі випустять нові 100 і 200 євро,
а купюра в 500 євро вийде з обігу https://ukr.segodnya.ua/economics/finan ... 03977.html
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
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Додано: Суб 09 лют, 2019 21:37
AlifeSoft написав:
В результате победить коррупцию будет крайне просто, так как если у человека большая сумма налички, то он или преступник или коррупционер.
Вы сами в это верите?
Кто мешает сейчас проверить декларации топ-чиновников и спросить, откуда у них столько имущества?
PasserBy
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Додано: Суб 09 лют, 2019 22:50
PasserBy написав: AlifeSoft написав:
В результате победить коррупцию будет крайне просто, так как если у человека большая сумма налички, то он или преступник или коррупционер.
Вы сами в это верите?
Кто мешает сейчас проверить декларации топ-чиновников и спросить, откуда у них столько имущества?
Так они и ответят - из тумбочки. Дальше что? По закону тумбочки не запрещены, как и количество хранимых в них денег, как и расчеты наличкой без ограничений.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
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Додано: Суб 09 лют, 2019 23:14
AlifeSoft написав: safonovstanislav написав:
Чтоб стать Европой, нужно выпустить купюры номиналом 15 000 грн. А то в Европе купюра есть 500 евро, а у нас только 500 грн, т. е. 16 евро
У Європі випустять нові 100 і 200 євро,
а купюра в 500 євро вийде з обігу https://ukr.segodnya.ua/economics/finan ... 03977.html
Это может быть будет. А сейчас купюры 500 евро в свободном обороте. Но, даже 200 евро на порядок дороже 500 грн, т. е. более чем в 10 раз.
safonovstanislav
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Додано: Суб 09 лют, 2019 23:21
AlifeSoft написав: safonovstanislav написав:
Чтоб стать Европой, нужно выпустить купюры номиналом 15 000 грн. А то в Европе купюра есть 500 евро, а у нас только 500 грн, т. е. 16 евро
У Європі випустять нові 100 і 200 євро,
а купюра в 500 євро вийде з обігу https://ukr.segodnya.ua/economics/finan ... 03977.html
Ну как выйдет? Перепроверяйте инфу которую постите. Больше не будут печатать новые. Старые никуда не денутся.
BIGor
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