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Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 лют, 2019 16:07
BIGor написав:
Не смешите, все Евро купюры/монеты ходят с 2000 года. Так же и в США - все купюры с 1913 года пригодны для оплаты.
Это да, пригодны, вот только каждая купюра 1913-го стоит в разы больше номинала. Так что можно ограбить нумизмата и рассчитываться ими в магазинах.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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