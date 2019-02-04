Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі...

Это да, пригодны, вот только каждая купюра 1913-го стоит в разы больше номинала. Так что можно ограбить нумизмата и рассчитываться ими в магазинах.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 16:07
Это да, пригодны, вот только каждая купюра 1913-го стоит в разы больше номинала. Так что можно ограбить нумизмата и рассчитываться ими в магазинах.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:39
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:43
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