На 2019 рік в Україні заплановано чимало безготівкових нововведень.
Дивися повний текст Безготівковий рік: для українців підготували багато нововведень.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 08:14
Безготівковий рік: для українців підготували багато...
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Дивися повний текст Безготівковий рік: для українців підготували багато нововведень.
Додано: Чет 07 лют, 2019 08:14
да-да-да. давайте перейдём все на безналичный расчёт и потом гривна сгорит . как и все сбережения в сбербанке. второй раз на такой лохотрон Украинцы не поведутся и всё равно будут копить доллары под подушками)
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