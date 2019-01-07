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Безготівковий рік: для
українців підготували багато...

Безготівковий рік: для українців підготували багато...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:14

Безготівковий рік: для українців підготували багато...

Пропонуємо до обговорення:
На 2019 рік в Україні заплановано чимало безготівкових нововведень.

Дивися повний текст Безготівковий рік: для українців підготували багато нововведень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:14

да-да-да. давайте перейдём все на безналичный расчёт и потом гривна сгорит . как и все сбережения в сбербанке. второй раз на такой лохотрон Украинцы не поведутся и всё равно будут копить доллары под подушками)
-Segey-
 
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