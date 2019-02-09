Безготівковий рік: для українців підготували багато...

Додано: Чет 07 лют, 2019 10:26

-Segey- написав: да-да-да. давайте перейдём все на безналичный расчёт и потом гривна сгорит . как и все сбережения в сбербанке. второй раз на такой лохотрон Украинцы не поведутся и всё равно будут копить доллары под подушками) да-да-да. давайте перейдём все на безналичный расчёт и потом гривна сгорит . как и все сбережения в сбербанке. второй раз на такой лохотрон Украинцы не поведутся и всё равно будут копить доллары под подушками)

к сбережениям это никак не относится. если человек держит их валюте, то они как лежали в банке / под матрасом, так и лежат. а гривна если сгорит, то хоть наличная, хоть безналичная - без разницы. ну а если люди держат все свои сбережения в гривне - то это их личный риск, раз жизнь не научила при развале совка, то будет еще один урок. я думаю, что основное преимущество внедрения безнала - не разносить заразу грязными купюрами и безопасность, т.к. не нужно носить с собой крупные суммы наличных денег.