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Безготівковий рік: для українців підготували багато...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 08:14
Пропонуємо до обговорення:
На 2019 рік в Україні заплановано чимало безготівкових нововведень.
Дивися повний текст Безготівковий рік: для українців підготували багато нововведень
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Додано: Чет 07 лют, 2019 08:14
да-да-да. давайте перейдём все на безналичный расчёт и потом гривна сгорит . как и все сбережения в сбербанке. второй раз на такой лохотрон Украинцы не поведутся и всё равно будут копить доллары под подушками)
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-Segey-
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:26
-Segey- написав:
да-да-да. давайте перейдём все на безналичный расчёт и потом гривна сгорит . как и все сбережения в сбербанке. второй раз на такой лохотрон Украинцы не поведутся и всё равно будут копить доллары под подушками)
к сбережениям это никак не относится. если человек держит их валюте, то они как лежали в банке / под матрасом, так и лежат. а гривна если сгорит, то хоть наличная, хоть безналичная - без разницы. ну а если люди держат все свои сбережения в гривне - то это их личный риск, раз жизнь не научила при развале совка, то будет еще один урок. я думаю, что основное преимущество внедрения безнала - не разносить заразу грязными купюрами и безопасность, т.к. не нужно носить с собой крупные суммы наличных денег.
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deniska
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:53
deniska, только вот видя как работают терминалы в моем городе (то нет связи, то кассир тупит, то терминал сломался) и то что они есть только в крупных продуктовых магазинах и в двух круглосуточных магазинчиках - ждать этого придется не год и не два.
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RomanTik
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:39
RomanTik написав:deniska
, только вот видя как работают терминалы в моем городе (то нет связи, то кассир тупит, то терминал сломался) и то что они есть только в крупных продуктовых магазинах и в двух круглосуточных магазинчиках - ждать этого придется не год и не два.
ну это их проблемы, не хотят моих/ваших денег - потратим там, где терминал работает. конкуренция - великая вещь. у меня рядом с домом есть два магазина, в одном есть терминал, в другом нет. естественно я чаще хожу в тот, где есть терминал. а в том, в котором терминала нет - демонстративно грустно вздыхаю на глазах у продавца - и ухожу. и вы знаете - это действует, не сразу конечно, но терминал появился.
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deniska
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Додано: Чет 07 лют, 2019 19:37
кто-то нагреет лапу на терминалах, если будет тотальное внедрение.
Ну и банкстеры потирают свои потные ручонки - сумма комиссий с платежей будет просто грандиозной
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Додано: Пон 11 лют, 2019 09:42
deniska написав: -Segey- написав:
да-да-да. давайте перейдём все на безналичный расчёт и потом гривна сгорит . как и все сбережения в сбербанке. второй раз на такой лохотрон Украинцы не поведутся и всё равно будут копить доллары под подушками)
к сбережениям это никак не относится. если человек держит их валюте, то они как лежали в банке / под матрасом, так и лежат. а гривна если сгорит, то хоть наличная, хоть безналичная - без разницы. ну а если люди держат все свои сбережения в гривне - то это их личный риск, раз жизнь не научила при развале совка, то будет еще один урок. я думаю, что основное преимущество внедрения безнала - не разносить заразу грязными купюрами и безопасность, т.к. не нужно носить с собой крупные суммы наличных денег.
Да что Вы говорите!!!!
Запамятовали как уже трижды массово закрывались банки и сгорали деньги на счетах (хоть в гривне, хоть в валюте), блокировались карты, превращаясь в кусок бесполезного пластика???
Нет уж, немцы, проводящие 3/4 операций наличными, не самые глупые люди.
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Cris
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Додано: Пон 11 лют, 2019 09:53
deniska написав: RomanTik написав:deniska
, только вот видя как работают терминалы в моем городе (то нет связи, то кассир тупит, то терминал сломался) и то что они есть только в крупных продуктовых магазинах и в двух круглосуточных магазинчиках - ждать этого придется не год и не два.
ну это их проблемы, не хотят моих/ваших денег - потратим там, где терминал работает. конкуренция - великая вещь. у меня рядом с домом есть два магазина, в одном есть терминал, в другом нет. естественно я чаще хожу в тот, где есть терминал. а в том, в котором терминала нет - демонстративно грустно вздыхаю на глазах у продавца - и ухожу. и вы знаете - это действует, не сразу конечно, но терминал появился.
А я покупаю там где аналогичные продукты свежее и дешевле, хотя там нет терминала.
Ну не хочу я, чтобы за мой счет и счет продавца, наживался банк. 2% скидки- это существенно.
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Cris
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:02
Cris написав: deniska написав: -Segey- написав:
да-да-да. давайте перейдём все на безналичный расчёт и потом гривна сгорит . как и все сбережения в сбербанке. второй раз на такой лохотрон Украинцы не поведутся и всё равно будут копить доллары под подушками)
к сбережениям это никак не относится. если человек держит их валюте, то они как лежали в банке / под матрасом, так и лежат. а гривна если сгорит, то хоть наличная, хоть безналичная - без разницы. ну а если люди держат все свои сбережения в гривне - то это их личный риск, раз жизнь не научила при развале совка, то будет еще один урок. я думаю, что основное преимущество внедрения безнала - не разносить заразу грязными купюрами и безопасность, т.к. не нужно носить с собой крупные суммы наличных денег.
Да что Вы говорите!!!!
Запамятовали как уже трижды массово закрывались банки и сгорали деньги на счетах (хоть в гривне, хоть в валюте), блокировались карты, превращаясь в кусок бесполезного пластика???
Нет уж, немцы, проводящие 3/4 операций наличными, не самые глупые люди.
Мы с вами говорим об одном и том же. Я никого не призываю хранить свои сбережения в БС, и сам так не делаю. Я имел ввиду, что удобно держать в банке/на карте сумму кратную месячным расходам, "на хлебушек", так сказать. Чтобы не таскать с собой наличку и не мацать эти грязнючие купюры. Блокирование месячной суммы расходов для меня точно не будет катастрофой.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:04
Cris написав:
А я покупаю там где аналогичные продукты свежее и дешевле, хотя там нет терминала.
Ну ясное дело, что все должно быть в пределах разумного. Но при прочих равных, то бишь при примерно одинаковой цене/качестве, я куплю там, где будет терминал. Мне так удобнее.
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