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Закон «Про валюту»: що змінюється для населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:33
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 7 лютого, набрав чинності новий закон “Про валюту та валютні операції”.
Дивися повний текст Закон «Про валюту»: що змінюється для населення (інфографіка)
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:33
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Додано: Чет 07 лют, 2019 13:37
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