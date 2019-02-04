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Закон «Про валюту»: які
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Закон «Про валюту»: які обмеження залишаються
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:13

Закон «Про валюту»: які обмеження залишаються

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 7 лютого набрав чинності новий закон “Про валюту та валютні операції”.

Дивися повний текст Закон «Про валюту»: які обмеження залишаються.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:13

У приватбанка безналично возможны два варианта
1) гривна карта для выплат, доллар - карта для выплат. Вы платите 0.5% за покупку доллара(нецелевое использование карты)

2) гривна универсальна, доллар универсальна. Без коммисий, но вы платите 1% когда забираете в кассе доллары.

Поэтому "без коммисии" не работает.
arheops
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 01:45

Re: Закон «Про валюту»: які обмеження залишаються

Банкиры конечно всегда придумают как выкрутить руки. Но далеко не всегда есть необходимость обналичивать валюту, тем более сконвертированную он лайн. Ее безкомиссионно можно юзать с карт или хранить на депо. Откуда также без комиссий можно снять валюту если сильно приспичит. Валютные столбы решают и этот вопрос.
Surfer
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