Ціна квитка зросла через те, що чинний тариф не відшкодовує економічно обґрунтованих витрат.
Дивися повний текст У Харкові підняли ціни на транспорт.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 13:20
У Харкові підняли ціни на транспорт
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Дивися повний текст У Харкові підняли ціни на транспорт.
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:20
Я так понял, редактора нормального на сайте так и не появилось (хотя объявление о его поиске появляется периодически с 2014 года, а то и раньше). В статье указана стоимость проезда в муниципальном транспорте, есть, блин, разница или нет? А ведь его значение вне Киева (и, возможно, Харькова) куда меньше, чем в столице, т. е. там имеют значение цены на маршрутки, а не коммунальный транспорт. Но редактору ленты (видимо, это ИИ или "гражданин" ДНР, редактирующий одновременно еще десяток сайтов, чтобы с голоду не умереть) все равно - раз сказано "транспорт", значит, не важно, какой транспорт
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