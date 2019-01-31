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У Харкові підняли
ціни на транспорт

У Харкові підняли ціни на транспорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:20

У Харкові підняли ціни на транспорт

Пропонуємо до обговорення:
Ціна квитка зросла через те, що чинний тариф не відшкодовує економічно обґрунтованих витрат.

Дивися повний текст У Харкові підняли ціни на транспорт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:20

Я так понял, редактора нормального на сайте так и не появилось (хотя объявление о его поиске появляется периодически с 2014 года, а то и раньше). В статье указана стоимость проезда в муниципальном транспорте, есть, блин, разница или нет? А ведь его значение вне Киева (и, возможно, Харькова) куда меньше, чем в столице, т. е. там имеют значение цены на маршрутки, а не коммунальный транспорт. Но редактору ленты (видимо, это ИИ или "гражданин" ДНР, редактирующий одновременно еще десяток сайтов, чтобы с голоду не умереть) все равно - раз сказано "транспорт", значит, не важно, какой транспорт
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:38

62,7% пасажирів наземного електротранспорту будуть, як і раніше, їздити безкоштовно
Непоганий такий відсоток пільговиків...
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:33

Да нет в Харькове 62% льготников, реально где-то 30-40%. Но это тоже непозволительно много. Надо обеспечивать нормальные зарплаты и пенсии и убирать все льготы. Однако вместо повышения жизненного уровня власть последние 5 лет делает обратное. Причем больше всего страдают украинцы со средним доходом порядка 8 тысяч. Последнее повышение зарплаты было 9%. Почему услуги, транспорт, продукты дорожают за год в несколько раз больше? Кто-то не может никак удовлетворить свои аппетиты. Или это, чтобы потом Юле было куда понижать?
ygn
 
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