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Розмитнені іномарки з пробігом охопили більше 90%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:22
Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 51,5 тис. легкових автомобілів з пробігом. В результаті частка вживаних автомобілів на первинному ринку досягла 91%.
Дивися повний текст Розмитнені іномарки з пробігом охопили більше 90% первинного ринку легкових авто
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Додано: Чет 07 лют, 2019 13:23
Торговцы запчастями и спецы по ремонту коробок передач и фольксовских двигателей обеспечены работой на много лет
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alex58chorniy
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Додано: Чет 07 лют, 2019 13:54
дада, уже мысленно вижу рекламу в стиле: "вторая жизнь ТНВД", "бакелитовая фанера, закрывающая сквозную ржавчину под ногами", "склейка треснувшего лобового красивой мозаикой"
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