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Розмитнені іномарки з пробігом охопили більше 90%...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:22
Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 51,5 тис. легкових автомобілів з пробігом. В результаті частка вживаних автомобілів на первинному ринку досягла 91%.
Дивися повний текст Розмитнені іномарки з пробігом охопили більше 90% первинного ринку легкових авто
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Додано: Чет 07 лют, 2019 13:23
Торговцы запчастями и спецы по ремонту коробок передач и фольксовских двигателей обеспечены работой на много лет
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alex58chorniy
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Додано: Чет 07 лют, 2019 13:54
дада, уже мысленно вижу рекламу в стиле: "вторая жизнь ТНВД", "бакелитовая фанера, закрывающая сквозную ржавчину под ногами", "склейка треснувшего лобового красивой мозаикой"
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:27
alex58chorniy написав:
Торговцы запчастями и спецы по ремонту коробок передач и фольксовских двигателей обеспечены работой на много лет
Торговцы-да, мотористы - под вопросом. Сейчас дешевле купить б\у двигатель с небольшим пробегом, чем сделать капремонт родного.
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warlamp
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Додано: Чет 07 лют, 2019 17:32
warlamp, так его ж нужно еще и переставить взамен убитого. Да и замена расходников тоже остается )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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