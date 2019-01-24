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ПриватБанк запускає обмін
валют в терміналах...

ПриватБанк запускає обмін валют в терміналах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:23

ПриватБанк запускає обмін валют в терміналах...

Пропонуємо до обговорення:
Продаж валюти онлайн буде здійснюватися за поточним комерційним курсом банку без комісій.

Дивися повний текст ПриватБанк запускає обмін валют в терміналах самообслуговування і в Приват24.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:23

Я так понял, возвращение некогда очень популярной услуги призвано успокоить население, массово ожидающее девала? И нынешний загон аленей (я о наличном и межбанковском курсе) - туда же? Ну-ну... Не прозевать бы момент, когда надо уйти из гривни...
max_us_ua
 
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