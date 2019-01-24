Продаж валюти онлайн буде здійснюватися за поточним комерційним курсом банку без комісій.
Дивися повний текст ПриватБанк запускає обмін валют в терміналах самообслуговування і в Приват24.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 13:23
ПриватБанк запускає обмін валют в терміналах...
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Дивися повний текст ПриватБанк запускає обмін валют в терміналах самообслуговування і в Приват24.
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:23
Я так понял, возвращение некогда очень популярной услуги призвано успокоить население, массово ожидающее девала? И нынешний загон аленей (я о наличном и межбанковском курсе) - туда же? Ну-ну... Не прозевать бы момент, когда надо уйти из гривни...
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