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Курс готівкового долара

Курс готівкового долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:27

Курс готівкового долара

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією на 12:20, розміщеною у Сервісі "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" більший, ніж "Продам" (33,199 млн і 44, 355 млн гривень відповідно).

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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:27

Господа алени, все в загон
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