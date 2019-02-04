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У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:32
Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" поставляє газ для потреб населення за ціною, яка на 20% нижча за вартість палива, яке компанія закупила на лютий.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" стверджують, що ціна газу для населення на 20% нижча за ринкову
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R2
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:32
Сколько себя знаю. Никогда не видел чтобы население за что то платило так как надо. Только поднимут цену в несколько раз, а через месяц уже говорят что еще поднять нужно.
Да когда ж вы уже нажретесь?
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p_a_l
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:37
В середині січня ми проводили тендер на закупівлю з Європи газу на лютий. Було 17 учасників – всім відомі найбільші енергетичні компанії. Перемогла компанія, яка в еквіваленті запропонувала ціну 10,65 грн за куб. м… При цьому ціна, за якою ми зобов’язані продавати, становить 8,5 грн”, – сказав він.
На хабах вже нижче 9.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:38
и лосю понятно, что на споте в январе выпал джек-пот. Кто мешал летом по дешевке скупиться? У нас же, по легенде, "самые большие в мире хранилища"? Так может, по контракту у Газпрома взяли бы, несмотря на э-э-э, некоторые разногласия.
а то этих Сидоровых не поймешь
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sequence
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:40
sequence написав:
Кто мешал летом по дешевке скупиться
Подорожче. Тоді ціни були в півтора рази вище, ніж зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:50
lapay написав: sequence написав:
Кто мешал летом по дешевке скупиться
Подорожче. Тоді ціни були в півтора рази вище, ніж зараз.
нет, цены были примерно такие же до августа/сентября
но умение приобрести газ на хаях всегда отличало сверхэффективных менеджеров
я еще не забыл прошлую весну и "па4ста", "прикрути" и т.д.
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sequence
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:56
а как определяют рыночную цену при фактическом отсутствии рынка газа?...
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Путешественник
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Додано: Чет 07 лют, 2019 17:29
Палата № 6!!! Зато премиииииииии .......
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сова
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Додано: Чет 07 лют, 2019 17:34
Ну значит повышение цены на 20% не за горами. Вот только выборы пройдут и появится новое "требование МВФ"..
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fokus
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Додано: Чет 07 лют, 2019 17:40
А ничего, что нормы потребления у них раза в 3 выше реальных! Не могу я один фактически потреблять 9 кубов в квартире, на одной газовой плите.
Вопрос отопления аналогичная тема. Что на том счетчике в подвале дома "накрутило" и как я могу влиять на уменьшение потребления тепла?
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pv1673
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