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У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:18
Основна теза Нафтогазу та Уряду, холопи не хочуть в кріпосне право. Гади не хочуть нас хороших утримувати. Ще пару років остануться одні пенсіонери та держслужбовці
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