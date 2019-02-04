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У "Нафтогазі" стверджують,
що ціна газу для населення на...

У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:18

Основна теза Нафтогазу та Уряду, холопи не хочуть в кріпосне право. Гади не хочуть нас хороших утримувати. Ще пару років остануться одні пенсіонери та держслужбовці
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:10

Все природные ресурсы принадлежат - народу, согласно конституции. Зарубеж по рыночным ценам продавайте.
vova_pochernin
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