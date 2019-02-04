RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У "Нафтогазі" стверджують,
що ціна газу для населення на...

У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:18

Основна теза Нафтогазу та Уряду, холопи не хочуть в кріпосне право. Гади не хочуть нас хороших утримувати. Ще пару років остануться одні пенсіонери та держслужбовці
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 150
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:10

Все природные ресурсы принадлежат - народу, согласно конституции. Зарубеж по рыночным ценам продавайте.
vova_pochernin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 03.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:10

Re: У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на

  lapay написав:Подорожче. Тоді ціни були в півтора рази вище, ніж зараз.
Врете вот данные Зображення
1MMBTU где то 26,5 куба 1000 кубов /26,5 = 37,7MMBTU смотрим цену за ОДИН MMBTU летом например июнь -> 2.7 уе * 37,7 = 101+ уе .. Так приблизительно..
Если с налогами доставками накрутками и оплатой за хранение получим под 200 уе.. по сути так как покупают поляки по долгосрочному контракту в США..
А Нафтогаз купил по 380 уе /1000 кубов.... Нафтогазу не надо зимой покупать газ а нужны долгосрочные контракты.. Почему мы должны платить СВОИ деньги за некомпетентность руководства? Почему к Коболева и Ко есть премии, а нет штрафов?
Джон
 
Повідомлень: 910
З нами з: 16.03.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:12

Re: У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на

  vova_pochernin написав:Все природные ресурсы принадлежат - народу
Ну да публичная часть )- а незадекларированные свойства - народ принадлежит керманычам..)
Джон
 
Повідомлень: 910
З нами з: 16.03.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:12

Re: У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на

Государственная Укргаздобыча добыла в 2018г 15,5млрд м3 газа по цене значительно ниже рыночной (себестоимость на уровне 0,07-0,1$/м3), потребность населения вместе с теплокомунэнерго составила - 16,5млрд м3. То есть актуальная добыча газа только государственными компаниями покрывает потребности населения почти на 94%. Не говоря уже о том, что частными украинскими газодобытчиками добыто еще 5,6 млрд м3. Так зачем нам втирают, что закупочная цена импортного газа дороже на 20% от реализируемой населению?? И да - как же требования МВФ (и обязательства правительства) повысить газ до "рыночных" 12 грн/м3, если рыночная 10,65 грн/м3??
Roman Tik
 
Повідомлень: 183
З нами з: 24.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 04 лют, 2019 12:46
57 3503
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 00:27
Джон
Власники автівок на "єврономерах" вже принесли у бюджет...
R2 » Чет 07 лют, 2019 17:15
3 67
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 00:24
trololo
Нові норми споживання газу не обґрунтовані та...
R2 » Вів 05 лют, 2019 17:30
3 102
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 23:39
Kalgan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (447)
08.02.2019 00:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.