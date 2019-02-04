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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:18
Основна теза Нафтогазу та Уряду, холопи не хочуть в кріпосне право. Гади не хочуть нас хороших утримувати. Ще пару років остануться одні пенсіонери та держслужбовці
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:10
Все природные ресурсы принадлежат - народу, согласно конституции. Зарубеж по рыночным ценам продавайте.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:10
Re: У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на
Врете вот данные
1MMBTU где то 26,5 куба 1000 кубов /26,5 = 37,7MMBTU смотрим цену за ОДИН MMBTU летом например июнь -> 2.7 уе * 37,7 = 101+ уе .. Так приблизительно..
Если с налогами доставками накрутками и оплатой за хранение получим под 200 уе.. по сути так как покупают поляки по долгосрочному контракту в США..
А Нафтогаз купил по 380 уе /1000 кубов.... Нафтогазу не надо зимой покупать газ а нужны долгосрочные контракты.. Почему мы должны платить СВОИ деньги за некомпетентность руководства? Почему к Коболева и Ко есть премии, а нет штрафов?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:12
Re: У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:12
Re: У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на
Государственная Укргаздобыча добыла в 2018г 15,5млрд м3 газа по цене значительно ниже рыночной (себестоимость на уровне 0,07-0,1$/м3), потребность населения вместе с теплокомунэнерго составила - 16,5млрд м3. То есть актуальная добыча газа только государственными компаниями покрывает потребности населения почти на 94%. Не говоря уже о том, что частными украинскими газодобытчиками добыто еще 5,6 млрд м3. Так зачем нам втирают, что закупочная цена импортного газа дороже на 20% от реализируемой населению?? И да - как же требования МВФ (и обязательства правительства) повысить газ до "рыночных" 12 грн/м3, если рыночная 10,65 грн/м3??
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