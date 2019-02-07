У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на...

Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:24

Джон написав: lapay написав: Подорожче. Тоді ціни були в півтора рази вище, ніж зараз. Подорожче. Тоді ціни були в півтора рази вище, ніж зараз. Врете вот данные

1MMBTU где то 26,5 куба 1000 кубов /26,5 = 37,7MMBTU смотрим цену за ОДИН MMBTU летом например июнь -> 2.7 уе * 37,7 = 101+ уе .. Так приблизительно..

Если с налогами доставками накрутками и оплатой за хранение получим под 200 уе.. по сути так как покупают поляки по долгосрочному контракту в США..

А Нафтогаз купил по 380 уе /1000 кубов.... Нафтогазу не надо зимой покупать газ а нужны долгосрочные контракты.. Почему мы должны платить СВОИ деньги за некомпетентность руководства? Почему к Коболева и Ко есть премии, а нет штрафов? Врете вот данные1MMBTU где то 26,5 куба 1000 кубов /26,5 = 37,7MMBTU смотрим цену за ОДИН MMBTU летом например июнь -> 2.7 уе * 37,7 = 101+ уе .. Так приблизительно..Если с налогами доставками накрутками и оплатой за хранение получим под 200 уе.. по сути так как покупают поляки по долгосрочному контракту в США..... Нафтогазу не надо зимой покупать газ а нужны долгосрочные контракты.. Почему мы должны платить СВОИ деньги за некомпетентность руководства? Почему к Коболева и Ко есть премии, а нет штрафов?

Напомню , уже по действующим многострадальным контрактам 2009 года , средняя цена закупки 2009 года была около 230 долл за куб. При ценах на нефть раза в два выше нынешних.Цены для населения сегодня 8500/27=$315, или в скором времени 10000/27=$370 - что на 60% выше импорта 2009 года ! И это при номинальной стоимости газа украинской добычи на уровне до 100$Не говоря уже о том что цены для потребителей с тех пор выросли в 15 раз !К вопросу о том где на самом деле "злочинные контракты" - подписанные в 2009 году или все - таки те что фактически действуют сегодня, вместие с так называемыми , на самом деле нет, "рыночными" ценами внутреннего рынка.