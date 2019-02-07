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У "Нафтогазі" стверджують,
що ціна газу для населення на...

У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:24

  Джон написав:
  lapay написав:Подорожче. Тоді ціни були в півтора рази вище, ніж зараз.
Врете вот данные Зображення
1MMBTU где то 26,5 куба 1000 кубов /26,5 = 37,7MMBTU смотрим цену за ОДИН MMBTU летом например июнь -> 2.7 уе * 37,7 = 101+ уе .. Так приблизительно..
Если с налогами доставками накрутками и оплатой за хранение получим под 200 уе.. по сути так как покупают поляки по долгосрочному контракту в США..
А Нафтогаз купил по 380 уе /1000 кубов.... Нафтогазу не надо зимой покупать газ а нужны долгосрочные контракты.. Почему мы должны платить СВОИ деньги за некомпетентность руководства? Почему к Коболева и Ко есть премии, а нет штрафов?


Напомню , уже по действующим многострадальным контрактам 2009 года , средняя цена закупки 2009 года была около 230 долл за куб. При ценах на нефть раза в два выше нынешних.

Цены для населения сегодня 8500/27=$315, или в скором времени 10000/27=$370 - что на 60% выше импорта 2009 года ! И это при номинальной стоимости газа украинской добычи на уровне до 100$

Не говоря уже о том что цены для потребителей с тех пор выросли в 15 раз !

К вопросу о том где на самом деле "злочинные контракты" - подписанные в 2009 году или все - таки те что фактически действуют сегодня, вместие с так называемыми , на самом деле нет, "рыночными" ценами внутреннего рынка.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:49

А Нафтогаз не рахує що зарплата Коболева та Вітренка вища риночої в 10 раз???
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:47

  Surfer написав:..выросли в 15 раз !..

Это же цена свободы, по официальной версии! Вам не донесли?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:59

  sequence написав:
  Surfer написав:..выросли в 15 раз !..

Это же цена свободы, по официальной версии! Вам не донесли?


Ватное брехло тут как тут. К свободе это не имеет никакого отношения.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:56

А давайте,как в Венесуэле- там литр бензина продают по одной гривне и пару копеек,если пересчитать по курсу,да кукурузу принимают по 70 долларов за тонну, Итог известен
alex58chorniy
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