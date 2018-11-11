Про це під час засідання парламенту заявив Голова ВР Андрій Парубій.
Дивися повний текст Рада перевірить, чи обґрунтовані тарифи на газ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:51
Рада перевірить, чи обґрунтовані тарифи на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада перевірить, чи обґрунтовані тарифи на газ.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:54
Скоро начнут подавать предложения об отмене депутатской неприкосновенности.Проходили не один раз.Как они все достали политические лузеры.
|