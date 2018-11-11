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Рада перевірить, чи
обґрунтовані тарифи на газ

Рада перевірить, чи обґрунтовані тарифи на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:51

Рада перевірить, чи обґрунтовані тарифи на газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час засідання парламенту заявив Голова ВР Андрій Парубій.

Дивися повний текст Рада перевірить, чи обґрунтовані тарифи на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:51

чем ближе выборы, тем больше имитация заботы о народе...
Путешественник
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:24

а почему их этот вопрос не волновал 2-3 года назад?
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:54

Скоро начнут подавать предложения об отмене депутатской неприкосновенности.Проходили не один раз.Как они все достали политические лузеры.
sena_2008atp
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