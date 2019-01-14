Літаки авіакомпанії МАУ Boeing 777-200ER технічно готові до запуску Wi-Fi на борту, затримка - в регуляторних питаннях.
Дивися повний текст Стало відомо, коли на рейсах МАУ з'явиться Wi-Fi.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:52
Стало відомо, коли на рейсах МАУ з'явиться Wi-Fi
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли на рейсах МАУ з'явиться Wi-Fi.
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:53
учитывая аппетиты МАУ хотелось бы узнать стоимость подобной услуги для пассажиров...
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:27
не сомневайтесь качество будет как обычно хреновое, а цены при этом заоблачные...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
|