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Стало відомо, коли на
рейсах МАУ з'явиться Wi-Fi

Стало відомо, коли на рейсах МАУ з'явиться Wi-Fi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:52

Стало відомо, коли на рейсах МАУ з'явиться Wi-Fi

Пропонуємо до обговорення:
Літаки авіакомпанії МАУ Boeing 777-200ER технічно готові до запуску Wi-Fi на борту, затримка - в регуляторних питаннях.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:53

учитывая аппетиты МАУ хотелось бы узнать стоимость подобной услуги для пассажиров...
Путешественник
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:27

  Путешественник написав:учитывая аппетиты МАУ хотелось бы узнать стоимость подобной услуги для пассажиров...

не сомневайтесь качество будет как обычно хреновое, а цены при этом заоблачные...
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Тракторист
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