На сьогодні існують всі підстави стверджувати, що вже у 2019 громадяни України будуть мати середню зарплату на рівні докризового періоду.
Дивися повний текст В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового рівня у рік виборів.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:22
В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...
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Дивися повний текст В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового рівня у рік виборів.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:36
Под таким давлением зарплата действительно может вырасти, но с ростом количества безработных
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:12
А еще в 2019г. украинец полетит на Солнце, Крым переплывет на территорию Украины, и Порошенко станет ... ( фантаст Розенко).
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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