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В уряді вірять, що зарплата
може сягнути докризового...

В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:22

В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні існують всі підстави стверджувати, що вже у 2019 громадяни України будуть мати середню зарплату на рівні докризового періоду.

Дивися повний текст В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового рівня у рік виборів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:22

а что розенко считает докризизным периодом?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:36

Под таким давлением зарплата действительно может вырасти, но с ростом количества безработных
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:12

средняя зарплата в долларовом эквиваленте достигнет уровня докризисного периода уже в этом году” – цитирует Розенко

А еще в 2019г. украинец полетит на Солнце, Крым переплывет на территорию Украины, и Порошенко станет ... ( фантаст Розенко).
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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