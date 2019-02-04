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В уряді вірять, що зарплата
може сягнути докризового...

В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:22

В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні існують всі підстави стверджувати, що вже у 2019 громадяни України будуть мати середню зарплату на рівні докризового періоду.

Дивися повний текст В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового рівня у рік виборів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:22

а что розенко считает докризизным периодом?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:36

Под таким давлением зарплата действительно может вырасти, но с ростом количества безработных
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:43

Смысл в ожидании если например
Минимальная зарплата в Польше для всех работников повысится на 7,1% – до 2250 злотых (16 550 грн). Работник на низкоквалифицированной должности получит “на руки” около 12 020 грн.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44169 ... nuyu-platu
cia
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:30

  Moimir написав:Под таким давлением зарплата действительно может вырасти, но с ростом количества безработных

С ростом количества безработных зарплаты падают. Рост зарплат когда наоборот нехватка рабочих, что у нас и происходит. Люди уезжают на заработки, те кто не уехал, хотят больше денег
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:33

Re: В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...

зарплата розенка 184.000 гривень за грудень, за такі гроші він буде розповідати казки і про докризовий період і про що завгодно. А якщо необхідно то і про льодовиковий період розповість.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:45

Re: В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...

ну когда ж еще, конечно под выборы :))
Pegasmaster
 
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