На сьогодні існують всі підстави стверджувати, що вже у 2019 громадяни України будуть мати середню зарплату на рівні докризового періоду.
Дивися повний текст В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового рівня у рік виборів.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:22
В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового рівня у рік виборів.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:36
Под таким давлением зарплата действительно может вырасти, но с ростом количества безработных
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:43
Смысл в ожидании если например
Минимальная зарплата в Польше для всех работников повысится на 7,1% – до 2250 злотых (16 550 грн). Работник на низкоквалифицированной должности получит “на руки” около 12 020 грн.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44169 ... nuyu-platu
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:30
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:33
Re: В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...
зарплата розенка 184.000 гривень за грудень, за такі гроші він буде розповідати казки і про докризовий період і про що завгодно. А якщо необхідно то і про льодовиковий період розповість.
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:45
Re: В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...
ну когда ж еще, конечно под выборы )
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