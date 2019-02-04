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В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:17
а когда пенсии достигнут докризисного уровня?
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Acciga
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