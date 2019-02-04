|
|
|
В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:17
а когда пенсии достигнут докризисного уровня?
-
Acciga
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 08.02.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:01
jeugen написав: rysheljuk написав:
Теоретически возможно - но не в среднем по году, а где-нибудь в декабре 2019 и если считать з/п по официальным правительственным методикам. Другое дело, что в стране вряд ли хотя бы 20% работающих будут получать эту "среднюю зарплату". Однако и в 2013 при Яныке их было не намного больше.
Якщо мені до кінця року повернуть заробіток 2013-го, а саме в 1 000долл - я буду задоволений.
увеличение зарплат у менее чем 1% населения не показательны, значительно более интересны цифры по средней заработной плате...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3992
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:04
Тракторист написав: jeugen написав: rysheljuk написав:
Теоретически возможно - но не в среднем по году, а где-нибудь в декабре 2019 и если считать з/п по официальным правительственным методикам. Другое дело, что в стране вряд ли хотя бы 20% работающих будут получать эту "среднюю зарплату". Однако и в 2013 при Яныке их было не намного больше.
Якщо мені до кінця року повернуть заробіток 2013-го, а саме в 1 000долл - я буду задоволений.
увеличение зарплат у менее чем 1% населения не показательны, значительно более интересны цифры по средней заработной плате...
Згідно з правил - ці слої населення не включаються до статистичних данних. "Еліта" та "Нищеброди" завжди видалялися з усередненої статистики з/п.
-
jeugen
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 08.08.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:05
Пусть еще службу проведут.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 7207
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 1086 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:17
И вновь "напёрски"!
- Вы имейте совесть сравнивать с ценами на базовые Людские потребности.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 6372
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 805 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:36
BIGor Машиностроение.
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 376
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|