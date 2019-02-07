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В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:17
а когда пенсии достигнут докризисного уровня?
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:01
jeugen написав: rysheljuk написав:
Теоретически возможно - но не в среднем по году, а где-нибудь в декабре 2019 и если считать з/п по официальным правительственным методикам. Другое дело, что в стране вряд ли хотя бы 20% работающих будут получать эту "среднюю зарплату". Однако и в 2013 при Яныке их было не намного больше.
Якщо мені до кінця року повернуть заробіток 2013-го, а саме в 1 000долл - я буду задоволений.
увеличение зарплат у менее чем 1% населения не показательны, значительно более интересны цифры по средней заработной плате...
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:04
Тракторист написав: jeugen написав: rysheljuk написав:
Теоретически возможно - но не в среднем по году, а где-нибудь в декабре 2019 и если считать з/п по официальным правительственным методикам. Другое дело, что в стране вряд ли хотя бы 20% работающих будут получать эту "среднюю зарплату". Однако и в 2013 при Яныке их было не намного больше.
Якщо мені до кінця року повернуть заробіток 2013-го, а саме в 1 000долл - я буду задоволений.
увеличение зарплат у менее чем 1% населения не показательны, значительно более интересны цифры по средней заработной плате...
Згідно з правил - ці слої населення не включаються до статистичних данних. "Еліта" та "Нищеброди" завжди видалялися з усередненої статистики з/п.
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jeugen
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:05
Пусть еще службу проведут.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:17
И вновь "напёрски"!
- Вы имейте совесть сравнивать с ценами на базовые Людские потребности.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:36
BIGor Машиностроение, например.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:41
BIGor написав: jeugen написав: rysheljuk написав:
Теоретически возможно - но не в среднем по году, а где-нибудь в декабре 2019 и если считать з/п по официальным правительственным методикам. Другое дело, что в стране вряд ли хотя бы 20% работающих будут получать эту "среднюю зарплату". Однако и в 2013 при Яныке их было не намного больше.
Якщо мені до кінця року повернуть заробіток 2013-го, а саме в 1 000долл - я буду задоволений.
Це в якій сфері були такі зарплати?
при "злочынной владе" 1000 зелёных могли реально заработать многие и во многих сферах...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:09
Имывсеверимъ!
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:33
Тракторист написав:
при "злочынной владе" 1000 зелёных могли реально заработать многие и во многих сферах...
Таможенник что-ли? Или прокурорский? Или фискал?
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