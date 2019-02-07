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В уряді вірять, що зарплата
може сягнути докризового...

В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:17

а когда пенсии достигнут докризисного уровня?
Acciga
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:01

  jeugen написав:
  rysheljuk написав:Теоретически возможно - но не в среднем по году, а где-нибудь в декабре 2019 и если считать з/п по официальным правительственным методикам. Другое дело, что в стране вряд ли хотя бы 20% работающих будут получать эту "среднюю зарплату". Однако и в 2013 при Яныке их было не намного больше.

Якщо мені до кінця року повернуть заробіток 2013-го, а саме в 1 000долл - я буду задоволений.

увеличение зарплат у менее чем 1% населения не показательны, значительно более интересны цифры по средней заработной плате...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:04

  Тракторист написав:
  jeugen написав:
  rysheljuk написав:Теоретически возможно - но не в среднем по году, а где-нибудь в декабре 2019 и если считать з/п по официальным правительственным методикам. Другое дело, что в стране вряд ли хотя бы 20% работающих будут получать эту "среднюю зарплату". Однако и в 2013 при Яныке их было не намного больше.

Якщо мені до кінця року повернуть заробіток 2013-го, а саме в 1 000долл - я буду задоволений.

увеличение зарплат у менее чем 1% населения не показательны, значительно более интересны цифры по средней заработной плате...

Згідно з правил - ці слої населення не включаються до статистичних данних. "Еліта" та "Нищеброди" завжди видалялися з усередненої статистики з/п.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:05

Re: В уряді вірять...

Пусть еще службу проведут.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:17

И вновь "напёрски"!
- Вы имейте совесть сравнивать с ценами на базовые Людские потребности.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:22

  jeugen написав:
  rysheljuk написав:Теоретически возможно - но не в среднем по году, а где-нибудь в декабре 2019 и если считать з/п по официальным правительственным методикам. Другое дело, что в стране вряд ли хотя бы 20% работающих будут получать эту "среднюю зарплату". Однако и в 2013 при Яныке их было не намного больше.

Якщо мені до кінця року повернуть заробіток 2013-го, а саме в 1 000долл - я буду задоволений.

Це в якій сфері були такі зарплати? :shock:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:36

BIGor Машиностроение, например.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:41

  BIGor написав:
  jeugen написав:
  rysheljuk написав:Теоретически возможно - но не в среднем по году, а где-нибудь в декабре 2019 и если считать з/п по официальным правительственным методикам. Другое дело, что в стране вряд ли хотя бы 20% работающих будут получать эту "среднюю зарплату". Однако и в 2013 при Яныке их было не намного больше.

Якщо мені до кінця року повернуть заробіток 2013-го, а саме в 1 000долл - я буду задоволений.

Це в якій сфері були такі зарплати? :shock:

при "злочынной владе" 1000 зелёных могли реально заработать многие и во многих сферах...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Имывсеверимъ!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:33

Re: В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...

  Тракторист написав:при "злочынной владе" 1000 зелёных могли реально заработать многие и во многих сферах...

Таможенник что-ли? Или прокурорский? Или фискал?
BIGor
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