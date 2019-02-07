В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...

я же писал об официальных заработках, и писал что могли заработать многие, а те когых вы перечислили могли получить (и по прежднему получают) такие суммы и значительно больше или в виде взяток или в воде оплаты их поотивозаконных услуг...
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:43
я же писал об официальных заработках, и писал что могли заработать многие, а те когых вы перечислили могли получить (и по прежднему получают) такие суммы и значительно больше или в виде взяток или в воде оплаты их поотивозаконных услуг...
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