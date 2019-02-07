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В уряді вірять, що зарплата
може сягнути докризового...

В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:43

  BIGor написав:
  Тракторист написав:при "злочынной владе" 1000 зелёных могли реально заработать многие и во многих сферах...

Таможенник что-ли? Или прокурорский? Или фискал?

я же писал об официальных заработках, и писал что могли заработать многие, а те когых вы перечислили могли получить (и по прежднему получают) такие суммы и значительно больше или в виде взяток или в воде оплаты их поотивозаконных услуг...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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