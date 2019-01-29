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НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:37
Пропонуємо до обговорення:
Грошові перекази - все більш вагоме джерело валютних надходжень в Україну.
Дивися повний текст НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну
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Додано: Чет 07 лют, 2019 16:52
Надежда на ещё больший отток рабочей силы из Украины, так ?
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