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НБУ прогнозує зростання переказів
трудових мігрантів в...

НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:37

НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в...

Пропонуємо до обговорення:
Грошові перекази - все більш вагоме джерело валютних надходжень в Україну.

Дивися повний текст НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:52

Надежда на ещё больший отток рабочей силы из Украины, так ?
cia
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