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В уряді попередили роботодавців
про ризик втратити бізнес

В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:03

В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Про це передає прес-служба Розенка.

Дивися повний текст В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:03

А если платить еще больше чем в Польше/Германии то к и нам поедут,верховна рада готовит законопроект об ограничении рабочих виз для не резидентов.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:10

Верным путём идёте товарищи , с таким финансовым климатом через 5-10 лет одни пенсионеры останутся.
cia
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:25

Работодатели в свою очередь тоже предупреждают - платить зарплаты как в Польше и Германии не представляется возможным, поскольку за работоспособность и сохранность бизнеса в Украине приходится платить большие взятки розенкам и ментам. Такой статьи расходов нет ни у работодателей Польши, ни у работодателей Германии. Вот и ответ!

Это, конечно, не все - есть еще стоимость капитала, конкуренция, налоги и пр., но как ни крути, все это сойдется в одной точке - Правительстве! На частный независимый бизнес это повесить ну никак не получится!!

Так с кого нужно начинать? Может г-н Вице-премьер-министр в зеркало перва посмотрит?
zРадио
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