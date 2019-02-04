Про це передає прес-служба Розенка.
Дивися повний текст В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 17:03
В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес.
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:03
А если платить еще больше чем в Польше/Германии то к и нам поедут,верховна рада готовит законопроект об ограничении рабочих виз для не резидентов.
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:10
Верным путём идёте товарищи , с таким финансовым климатом через 5-10 лет одни пенсионеры останутся.
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:25
Работодатели в свою очередь тоже предупреждают - платить зарплаты как в Польше и Германии не представляется возможным, поскольку за работоспособность и сохранность бизнеса в Украине приходится платить большие взятки розенкам и ментам. Такой статьи расходов нет ни у работодателей Польши, ни у работодателей Германии. Вот и ответ!
Это, конечно, не все - есть еще стоимость капитала, конкуренция, налоги и пр., но как ни крути, все это сойдется в одной точке - Правительстве! На частный независимый бизнес это повесить ну никак не получится!!
Так с кого нужно начинать? Может г-н Вице-премьер-министр в зеркало перва посмотрит?
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