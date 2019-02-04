Про це передає прес-служба Розенка.
Дивися повний текст В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 17:03
В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес.
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:03
А если платить еще больше чем в Польше/Германии то к и нам поедут,верховна рада готовит законопроект об ограничении рабочих виз для не резидентов.
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:25
Работодатели в свою очередь тоже предупреждают - платить зарплаты как в Польше и Германии не представляется возможным, поскольку за работоспособность и сохранность бизнеса в Украине приходится платить большие взятки розенкам и ментам. Такой статьи расходов нет ни у работодателей Польши, ни у работодателей Германии. Вот и ответ!
Это, конечно, не все - есть еще стоимость капитала, конкуренция, налоги и пр., но как ни крути, все это сойдется в одной точке - Правительстве! На частный независимый бизнес это повесить ну никак не получится!!
Так с кого нужно начинать? Может г-н Вице-премьер-министр в зеркало перва посмотрит?
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:34
Мой конкурент с помощью родственника в таможенной, провозит товар на заплатив НДС и таможенной пошлины. Напомню, это 30%. Он делает наценку 20% и у меня выходит себестоимость товара выше на 10%, потому что честно растамаживаю. Вопрос к пану Розенку: что мне сказать работникам, у которых продажи низкие, и почему я им не могу повысить зп?ПыСы: магазины свои уже выставил на продажу, работники думаю будут довольны(нет).
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:18
Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне
Может с госконтор начать? Медсестра в обычной больничке - минималка 3700+ может премии но суммарно редко даже 5000 грн на руки.. а профессия в ЕС весьма востребованная.. соцработники - по сути то же самое..и так можно долго перечислять.. бревно бы товарисч с глаза своего вынял для начала.. у нас в городе сантехников дефицит ЖЭКИ с полупустыми штатами и то - или предпенсионного возраста или алкашня глухая и тупая..
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:19
Согласен
Разные министерства установили
Тарифные разряды для бюджетников
Привязали к минзарплате
Установили тарифы и соцнормы на газ,тепло и т.п.
И по.их же нормам человек работая не может оплатить даже социальные нормы коммуналки
Вывод дан - через 2-3 года работодатели потеряют работников
В данном случае бюджетников
Учителей, врачей, медсестёр и тд
Т.е. кабинет министров советует ехать в другие страны где принимают законы для украинцев.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 03:14
Ув. Розенко, если Вы хотите помочь экономике Украины, пожалуйста, просто идите домой.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:52
Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне
Если у потребителя карманы пустые то работодателю что свои отдавать чтобы удовлетворить работников?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:53
Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне
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