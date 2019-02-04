В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес
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А я дивлюсь, що жоден не захотів уловити головний посил (кордони будуть ще менш помітними). Лише б посперечатися?! А що до медсестр в Німентчині - там для цієї професії необхідно знати мову. А випусникам наших медУч - з цим важкувато. Що до сантехніків - так створіть в своєму місті оутсорсингову компанію з 10 нормальних, адекватних сантехніків. Підпишіть договора з усіма ЖЕКами на правах місячного абонимента, або разової оплати - і повірте - у вашої компанії буде достатньо роботи, аби платити людям не менше 1,5к євро/міс. А там дивись - з часом розширитесь і по всій області будете дома обслуговувати, а далі - регіон - країна - континент - світ.
Imp написав:Уверен что не суть важно, потому что в любой сфере есть такая "честная" конкуренция. То связи с таможней, то с налоговой. И ладно если просто конкурируют ценой, а некоторые еще и реальным шпионажем занимаются (внедряют своих людей в компанию конкурентов или подкупают уже работающих на конкурентов) и потом свои связи применяют для уничтожения конкурентов.
При "легитимном" такое тоже было, но мы же вроде как уже 5 лет живем "по-новому" ценой "Небесной сотни"...
А це як? Знову говоримо для того, аби в роті не застоювалось? Чи може якусь конкретику? Можливо особистим листом - але в форумі так і написати - відправив особистим листом. Бо якщо питають - то варіанти 2. Або це і є конкурент, або це відповідальна служба.
dramiel87 написав:Мой конкурент с помощью родственника в таможенной
Позвольте полюбопытствовать как называется контора вашего конкурента и что она возит и через какую таможню?
Уверен что не суть важно, потому что в любой сфере есть такая "честная" конкуренция. То связи с таможней, то с налоговой. И ладно если просто конкурируют ценой, а некоторые еще и реальным шпионажем занимаются (внедряют своих людей в компанию конкурентов или подкупают уже работающих на конкурентов) и потом свои связи применяют для уничтожения конкурентов.
При "легитимном" такое тоже было, но мы же вроде как уже 5 лет живем "по-новому" ценой "Небесной сотни"...
Вы возможно хотели сказать не только Небесной сотни. Людей полягло в сотни раз больше.