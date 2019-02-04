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В уряді попередили роботодавців
про ризик втратити бізнес

В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:49

  dan74 написав:Согласен
Разные министерства установили
Тарифные разряды для бюджетников
Привязали к минзарплате
Установили тарифы и соцнормы на газ,тепло и т.п.

И по.их же нормам человек работая не может оплатить даже социальные нормы коммуналки

Вывод дан - через 2-3 года работодатели потеряют работников
В данном случае бюджетников
Учителей, врачей, медсестёр и тд

Т.е. кабинет министров советует ехать в другие страны где принимают законы для украинцев.




  Джон написав:Может с госконтор начать? Медсестра в обычной больничке - минималка 3700+ может премии но суммарно редко даже 5000 грн на руки.. а профессия в ЕС весьма востребованная.. соцработники - по сути то же самое..и так можно долго перечислять.. бревно бы товарисч с глаза своего вынял для начала.. у нас в городе сантехников дефицит ЖЭКИ с полупустыми штатами и то - или предпенсионного возраста или алкашня глухая и тупая..

Репост!
Поздравляю ВСЕХ.
Украина и её население потерпело очередную порцию "пакращання".
В виде "монетизации субсидий"
Объясняю:
1. Прожитковий мінімум за усіма "Соціальними нормами" - "монетизирован"!
2. Официально этим шагом исключены из прожиточного минимума возможности проживания в Украине официальных работников.
3. Благодаря системе в среднем на проживание в соответствии "Социальных норм" - на круглогодичный факт требовало 2 тысячи грн, это при сегодняшнем уровне цен, и куса грн.
4. Тех, кто работает за рубежом это не коснётся, но 11 критических категорий - явились практически донорами по 2 тысячи грн в месяц из.... - прожиточного минимума.
5. На мой взгляд это круче, чем увеличение пенсионного возраста реформой 2015года.
6. Остались в "теме" только небожители, со своими холуями и выкидышами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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