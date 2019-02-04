В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес
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dan74 написав:Согласен Разные министерства установили Тарифные разряды для бюджетников Привязали к минзарплате Установили тарифы и соцнормы на газ,тепло и т.п.
И по.их же нормам человек работая не может оплатить даже социальные нормы коммуналки
Вывод дан - через 2-3 года работодатели потеряют работников В данном случае бюджетников Учителей, врачей, медсестёр и тд
Т.е. кабинет министров советует ехать в другие страны где принимают законы для украинцев.
Джон написав:Может с госконтор начать? Медсестра в обычной больничке - минималка 3700+ может премии но суммарно редко даже 5000 грн на руки.. а профессия в ЕС весьма востребованная.. соцработники - по сути то же самое..и так можно долго перечислять.. бревно бы товарисч с глаза своего вынял для начала.. у нас в городе сантехников дефицит ЖЭКИ с полупустыми штатами и то - или предпенсионного возраста или алкашня глухая и тупая..
Репост!
Поздравляю ВСЕХ. Украина и её население потерпело очередную порцию "пакращання". В виде "монетизации субсидий" Объясняю: 1. Прожитковий мінімум за усіма "Соціальними нормами" - "монетизирован"! 2. Официально этим шагом исключены из прожиточного минимума возможности проживания в Украине официальных работников. 3. Благодаря системе в среднем на проживание в соответствии "Социальных норм" - на круглогодичный факт требовало 2 тысячи грн, это при сегодняшнем уровне цен, и куса грн. 4. Тех, кто работает за рубежом это не коснётся, но 11 критических категорий - явились практически донорами по 2 тысячи грн в месяц из.... - прожиточного минимума. 5. На мой взгляд это круче, чем увеличение пенсионного возраста реформой 2015года. 6. Остались в "теме" только небожители, со своими холуями и выкидышами.
А теперь рекомендую вспомнить покойных шахтёров-чернобыльцев под ПФ Донецка в 2011 году и Законо против которого все поднимались. Такого не бывает, что бы - одних топтали, другие пальцем тыкали, а теперь начинает доходить? Пенсионная реформа 2015, "монетизация субсидий", отмена Закона о всобщем медикосоциальном страховании, и т.д. - Приватизация и вывод капитала.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:Работодатели в свою очередь тоже предупреждают - платить зарплаты как в Польше и Германии не представляется возможным, поскольку за работоспособность и сохранность бизнеса в Украине приходится платить большие взятки розенкам и ментам. Такой статьи расходов нет ни у работодателей Польши, ни у работодателей Германии. Вот и ответ!
Это, конечно, не все - есть еще стоимость капитала, конкуренция, налоги и пр., но как ни крути, все это сойдется в одной точке - Правительстве! На частный независимый бизнес это повесить ну никак не получится!!
Так с кого нужно начинать? Может г-н Вице-премьер-министр в зеркало перва посмотрит?
Он слишком тупой, чтобы посмотрев в зеркало, сделать правильный вывод, увидев свою самодовольную отъевшуюся харю, не влезающую в габариты зеркала.
Как раз о себе они не забывают, о жилом фонде Киева, о коммуналке, о пенсиях на мёртвых душах,.......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
dramiel87 написав:Мой конкурент с помощью родственника в таможенной, провозит товар на заплатив НДС и таможенной пошлины. Напомню, это 30%. Он делает наценку 20% и у меня выходит себестоимость товара выше на 10%, потому что честно растамаживаю. Вопрос к пану Розенку: что мне сказать работникам, у которых продажи низкие, и почему я им не могу повысить зп?ПыСы: магазины свои уже выставил на продажу, работники думаю будут довольны(нет).
Я знаю 3 фирмы, которые вместе с сотрудниками уехали в Европу и оттуда крутят дули розенкам. Правда не торговые - 1 айти (им не давали работать, постоянные наезды и доения, после переезда, за первый год, компания из 16 человек заработала 60 млн евро) и 2 строительные - одна узкоспециализированная, ранее представлявшая в Украине немецкого производителя, вторая широкого профиля в премиум сегменте качества.
Десятки, ... - десятки фирм. В Испанию, Германию, РФ, Китай, Польшу, ... - Не только айти, а и "базовые".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
dramiel87 написав:Мой конкурент с помощью родственника в таможенной, провозит товар на заплатив НДС и таможенной пошлины. Напомню, это 30%. Он делает наценку 20% и у меня выходит себестоимость товара выше на 10%, потому что честно растамаживаю. Вопрос к пану Розенку: что мне сказать работникам, у которых продажи низкие, и почему я им не могу повысить зп?ПыСы: магазины свои уже выставил на продажу, работники думаю будут довольны(нет).
От почему предпринимательство только торговля? За гривну купил, за три гривны продал вот на эти два процента и живу.
Услуги можно предоставлять вполне по европейским тарифам и оно почти так и есть уже. Производить что-то тоже можно в Украине, что направлено на украинский рынок. К примеру Aura TV, перепрошитый китайский android box, который обновляет автоматически прошивку с бесплатными онлайн кинотеатрами в Украине. Тот же рынок спортивной фармы, молдовский тестостерон энтанат стоит 56 грн, польский Омнадрен 150 грн за ампулу.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.