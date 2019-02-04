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В уряді попередили роботодавців
про ризик втратити бізнес

В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:49

  dan74 написав:Согласен
Разные министерства установили
Тарифные разряды для бюджетников
Привязали к минзарплате
Установили тарифы и соцнормы на газ,тепло и т.п.

И по.их же нормам человек работая не может оплатить даже социальные нормы коммуналки

Вывод дан - через 2-3 года работодатели потеряют работников
В данном случае бюджетников
Учителей, врачей, медсестёр и тд

Т.е. кабинет министров советует ехать в другие страны где принимают законы для украинцев.




  Джон написав:Может с госконтор начать? Медсестра в обычной больничке - минималка 3700+ может премии но суммарно редко даже 5000 грн на руки.. а профессия в ЕС весьма востребованная.. соцработники - по сути то же самое..и так можно долго перечислять.. бревно бы товарисч с глаза своего вынял для начала.. у нас в городе сантехников дефицит ЖЭКИ с полупустыми штатами и то - или предпенсионного возраста или алкашня глухая и тупая..

Репост!
Поздравляю ВСЕХ.
Украина и её население потерпело очередную порцию "пакращання".
В виде "монетизации субсидий"
Объясняю:
1. Прожитковий мінімум за усіма "Соціальними нормами" - "монетизирован"!
2. Официально этим шагом исключены из прожиточного минимума возможности проживания в Украине официальных работников.
3. Благодаря системе в среднем на проживание в соответствии "Социальных норм" - на круглогодичный факт требовало 2 тысячи грн, это при сегодняшнем уровне цен, и куса грн.
4. Тех, кто работает за рубежом это не коснётся, но 11 критических категорий - явились практически донорами по 2 тысячи грн в месяц из.... - прожиточного минимума.
5. На мой взгляд это круче, чем увеличение пенсионного возраста реформой 2015года.
6. Остались в "теме" только небожители, со своими холуями и выкидышами.


А теперь рекомендую вспомнить покойных шахтёров-чернобыльцев под ПФ Донецка в 2011 году и Законо против которого все поднимались.
Такого не бывает, что бы - одних топтали, другие пальцем тыкали, а теперь начинает доходить?
Пенсионная реформа 2015, "монетизация субсидий", отмена Закона о всобщем медикосоциальном страховании, и т.д.
- Приватизация и вывод капитала.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:58

  rjkz написав:
  zРадио написав:Работодатели в свою очередь тоже предупреждают - платить зарплаты как в Польше и Германии не представляется возможным, поскольку за работоспособность и сохранность бизнеса в Украине приходится платить большие взятки розенкам и ментам. Такой статьи расходов нет ни у работодателей Польши, ни у работодателей Германии. Вот и ответ!

Это, конечно, не все - есть еще стоимость капитала, конкуренция, налоги и пр., но как ни крути, все это сойдется в одной точке - Правительстве! На частный независимый бизнес это повесить ну никак не получится!!

Так с кого нужно начинать? Может г-н Вице-премьер-министр в зеркало перва посмотрит?


Он слишком тупой, чтобы посмотрев в зеркало, сделать правильный вывод, увидев свою самодовольную отъевшуюся харю, не влезающую в габариты зеркала. :mrgreen:

Как раз о себе они не забывают, о жилом фонде Киева, о коммуналке, о пенсиях на мёртвых душах,.......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:01

  rjkz написав:
  dramiel87 написав:Мой конкурент с помощью родственника в таможенной, провозит товар на заплатив НДС и таможенной пошлины. Напомню, это 30%. Он делает наценку 20% и у меня выходит себестоимость товара выше на 10%, потому что честно растамаживаю. Вопрос к пану Розенку: что мне сказать работникам, у которых продажи низкие, и почему я им не могу повысить зп?ПыСы: магазины свои уже выставил на продажу, работники думаю будут довольны(нет).


Я знаю 3 фирмы, которые вместе с сотрудниками уехали в Европу и оттуда крутят дули розенкам. Правда не торговые - 1 айти (им не давали работать, постоянные наезды и доения, после переезда, за первый год, компания из 16 человек заработала 60 млн евро) и 2 строительные - одна узкоспециализированная, ранее представлявшая в Украине немецкого производителя, вторая широкого профиля в премиум сегменте качества.

Десятки, ... - десятки фирм.
В Испанию, Германию, РФ, Китай, Польшу, ...
- Не только айти, а и "базовые".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:01

Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне

  Kudrjavuy написав:о коммуналке, о пенсиях на мёртвых душах

Якщо маєте інформацію про подібні зловживання - передайте їх у відповідні органи. Чи може Ви не стукач?
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:50

  dramiel87 написав:Мой конкурент с помощью родственника в таможенной, провозит товар на заплатив НДС и таможенной пошлины. Напомню, это 30%. Он делает наценку 20% и у меня выходит себестоимость товара выше на 10%, потому что честно растамаживаю. Вопрос к пану Розенку: что мне сказать работникам, у которых продажи низкие, и почему я им не могу повысить зп?ПыСы: магазины свои уже выставил на продажу, работники думаю будут довольны(нет).


От почему предпринимательство только торговля? За гривну купил, за три гривны продал вот на эти два процента и живу.

Услуги можно предоставлять вполне по европейским тарифам и оно почти так и есть уже. Производить что-то тоже можно в Украине, что направлено на украинский рынок. К примеру Aura TV, перепрошитый китайский android box, который обновляет автоматически прошивку с бесплатными онлайн кинотеатрами в Украине. Тот же рынок спортивной фармы, молдовский тестостерон энтанат стоит 56 грн, польский Омнадрен 150 грн за ампулу.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:57

Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне

Я что-то не вижу наличия мест по моему желаемому направлению. О какой повышении зп речь если и мест то нету (художник).
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:05

Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне

  AlifeSoft написав:Услуги можно предоставлять вполне по европейским тарифам

Не получится, спросу не будет вообще. Максимум иметь связи среди богатых людей и суметь их убеждать заказывать эти услуги.
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