В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес

Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:50

Мой конкурент с помощью родственника в таможенной, провозит товар на заплатив НДС и таможенной пошлины. Напомню, это 30%. Он делает наценку 20% и у меня выходит себестоимость товара выше на 10%, потому что честно растамаживаю. Вопрос к пану Розенку: что мне сказать работникам, у которых продажи низкие, и почему я им не могу повысить зп?ПыСы: магазины свои уже выставил на продажу, работники думаю будут довольны(нет).



От почему предпринимательство только торговля? За гривну купил, за три гривны продал вот на эти два процента и живу.



От почему предпринимательство только торговля? За гривну купил, за три гривны продал вот на эти два процента и живу.

Услуги можно предоставлять вполне по европейским тарифам и оно почти так и есть уже. Производить что-то тоже можно в Украине, что направлено на украинский рынок. К примеру Aura TV, перепрошитый китайский android box, который обновляет автоматически прошивку с бесплатными онлайн кинотеатрами в Украине. Тот же рынок спортивной фармы, молдовский тестостерон энтанат стоит 56 грн, польский Омнадрен 150 грн за ампулу.

