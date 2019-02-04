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В уряді попередили роботодавців
про ризик втратити бізнес

В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:16

Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне

  AlifeSoft написав:Даже если врачу идет треть, то уже заплаты близки к европейским.

При условии 6 человек в день и более. Ну а большинство будут страдать но не пойдут в такую клинику. Ибо дорого.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:43

  Juna написав:Я что-то не вижу наличия мест по моему желаемому направлению. О какой повышении зп речь если и мест то нету (художник).

Невже в ІТ перестали набирати людей на 3д/2д дизайнерів? Особливо для художників з наявним графічним планшетом. З/п досвідченому (2-3 роки досвіду) 2д дизайнеру - 2к-3к євро.
Додатково на виготовлення векторних малюнків є багато вакансій від меблевих і типографічних фірм. Про ПіаР не забувайте. Вартість проекту бігморди на бігборди - від 2к долл.
Аби було бажання.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:46

  AlifeSoft написав:
  Juna написав:
  AlifeSoft написав:Услуги можно предоставлять вполне по европейским тарифам

Не получится, спросу не будет вообще. Максимум иметь связи среди богатых людей и суметь их убеждать заказывать эти услуги.


Ну в частной клинике 1 консультация (20 минут) около 16$. Конечно не Европа, но близко. Даже если врачу идет треть, то уже заплаты близки к европейским.

Какой процент людей в Украине пользуются частными клиниками? 1%? 2%?
BIGor
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