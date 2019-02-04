В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес

При условии 6 человек в день и более. Ну а большинство будут страдать но не пойдут в такую клинику. Ибо дорого.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:16
Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:43
Невже в ІТ перестали набирати людей на 3д/2д дизайнерів? Особливо для художників з наявним графічним планшетом. З/п досвідченому (2-3 роки досвіду) 2д дизайнеру - 2к-3к євро.
Додатково на виготовлення векторних малюнків є багато вакансій від меблевих і типографічних фірм. Про ПіаР не забувайте. Вартість проекту бігморди на бігборди - від 2к долл.
Аби було бажання.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:46
Какой процент людей в Украине пользуются частными клиниками? 1%? 2%?
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