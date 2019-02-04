В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес

Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:13

jeugen написав: Підпишіть договора з усіма ЖЕКами на правах місячного абонимента, або разової оплати - і повірте - у вашої компанії буде достатньо роботи Підпишіть договора з усіма ЖЕКами на правах місячного абонимента, або разової оплати - і повірте - у вашої компанії буде достатньо роботи

- чепуху несете..ЖЭК-у плевать на вас и вашу компанию, его задача вышибать деньги с жильцов дома и все. Прорвало отопление -? Не не ваша компания а аварийка - а потом счет ЖЭК-у, а потом это в вашей платежке по обслуживанию дома в графе..То что вы там из фентези написали может быть только если есть крыша или там родня из коммунальщиков/мэрии..Никогда до того момента пока в ЖЭК-е есть хоть самый последний алкаш сантехник они не отдадут вам свой кусок. А потом создадут то что вы описали только на кого то своего.. и сантехник там будет самый отстойный так как зарплата будет минимальная..