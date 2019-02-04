В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес

При условии 6 человек в день и более. Ну а большинство будут страдать но не пойдут в такую клинику. Ибо дорого.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:16
Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:43
Невже в ІТ перестали набирати людей на 3д/2д дизайнерів? Особливо для художників з наявним графічним планшетом. З/п досвідченому (2-3 роки досвіду) 2д дизайнеру - 2к-3к євро.
Додатково на виготовлення векторних малюнків є багато вакансій від меблевих і типографічних фірм. Про ПіаР не забувайте. Вартість проекту бігморди на бігборди - від 2к долл.
Аби було бажання.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:46
Какой процент людей в Украине пользуются частными клиниками? 1%? 2%?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:47
В бесплатной медицине тарифы или сравнимы или больше. У нас вообще в медицине была ситуация: бедный - значит мертвый. Супрун пытается это как-то выправить, но вместо стандартного механизма страховок нашли свой кривой путь.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:00
Сейчас "бахатые" люди уже не те, что еще лет 10 назад. Они за копейку удавятся и если будет возможность - кинут. Люди, которые сами зарабатывают - среди них богатых немного, а те кто черпает из корыта - их менталитет позволяет делать так как написал выше, что они и делают.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:04
Ни в одной без подтверждения квалификации как минимум и без переобучения как максимум.
Украинское образование сейчас котируется только в странах Африки (не всех).
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:13
Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне
- чепуху несете..ЖЭК-у плевать на вас и вашу компанию, его задача вышибать деньги с жильцов дома и все. Прорвало отопление -? Не не ваша компания а аварийка - а потом счет ЖЭК-у, а потом это в вашей платежке по обслуживанию дома в графе..То что вы там из фентези написали может быть только если есть крыша или там родня из коммунальщиков/мэрии..Никогда до того момента пока в ЖЭК-е есть хоть самый последний алкаш сантехник они не отдадут вам свой кусок. А потом создадут то что вы описали только на кого то своего.. и сантехник там будет самый отстойный так как зарплата будет минимальная..
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:16
Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне
Скажу за Польшу про Германию не в курсе - знание языка нужно.. НО если вы переезжаете с насквозь коррумпированой страны в нормальную то язык надо знать...А диплом - ну там два варианта - если по программе совпадает то могут только тест на язык и все подтвердят.. если нет то да доучиваться надо..Но вы при этом получите суденческую визу и сможете по вечерам подрабатывать..
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