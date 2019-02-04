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В уряді попередили роботодавців
про ризик втратити бізнес

В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:16

Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне

  AlifeSoft написав:Даже если врачу идет треть, то уже заплаты близки к европейским.

При условии 6 человек в день и более. Ну а большинство будут страдать но не пойдут в такую клинику. Ибо дорого.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:43

  Juna написав:Я что-то не вижу наличия мест по моему желаемому направлению. О какой повышении зп речь если и мест то нету (художник).

Невже в ІТ перестали набирати людей на 3д/2д дизайнерів? Особливо для художників з наявним графічним планшетом. З/п досвідченому (2-3 роки досвіду) 2д дизайнеру - 2к-3к євро.
Додатково на виготовлення векторних малюнків є багато вакансій від меблевих і типографічних фірм. Про ПіаР не забувайте. Вартість проекту бігморди на бігборди - від 2к долл.
Аби було бажання.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:46

  AlifeSoft написав:
  Juna написав:
  AlifeSoft написав:Услуги можно предоставлять вполне по европейским тарифам

Не получится, спросу не будет вообще. Максимум иметь связи среди богатых людей и суметь их убеждать заказывать эти услуги.


Ну в частной клинике 1 консультация (20 минут) около 16$. Конечно не Европа, но близко. Даже если врачу идет треть, то уже заплаты близки к европейским.

Какой процент людей в Украине пользуются частными клиниками? 1%? 2%?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:47

  Juna написав:
  AlifeSoft написав:Даже если врачу идет треть, то уже заплаты близки к европейским.

При условии 6 человек в день и более. Ну а большинство будут страдать но не пойдут в такую клинику. Ибо дорого.


В бесплатной медицине тарифы или сравнимы или больше. У нас вообще в медицине была ситуация: бедный - значит мертвый. Супрун пытается это как-то выправить, но вместо стандартного механизма страховок нашли свой кривой путь.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:00

  Juna написав:
  AlifeSoft написав:Услуги можно предоставлять вполне по европейским тарифам

Не получится, спросу не будет вообще. Максимум иметь связи среди богатых людей и суметь их убеждать заказывать эти услуги.


Сейчас "бахатые" люди уже не те, что еще лет 10 назад. Они за копейку удавятся и если будет возможность - кинут. Люди, которые сами зарабатывают - среди них богатых немного, а те кто черпает из корыта - их менталитет позволяет делать так как написал выше, что они и делают.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:04

  vetka написав:
  Джон написав:Может с госконтор начать? Медсестра в обычной больничке - минималка 3700+ может премии но суммарно редко даже 5000 грн на руки.. а профессия в ЕС весьма востребованная.. соцработники - по сути то же самое..и так можно долго перечислять.. бревно бы товарисч с глаза своего вынял для начала.. у нас в городе сантехников дефицит ЖЭКИ с полупустыми штатами и то - или предпенсионного возраста или алкашня глухая и тупая..

Если вас не затруднит в какой стране ЕС, я могу легально устроиться работать медсестрой с дипломом киевского медучилища? Вот так сразу, сойдя с автобуса.
Заранее благодарна.


Ни в одной без подтверждения квалификации как минимум и без переобучения как максимум.
Украинское образование сейчас котируется только в странах Африки (не всех).
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:13

Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне

  jeugen написав:Підпишіть договора з усіма ЖЕКами на правах місячного абонимента, або разової оплати - і повірте - у вашої компанії буде достатньо роботи
- чепуху несете..ЖЭК-у плевать на вас и вашу компанию, его задача вышибать деньги с жильцов дома и все. Прорвало отопление -? Не не ваша компания а аварийка - а потом счет ЖЭК-у, а потом это в вашей платежке по обслуживанию дома в графе..То что вы там из фентези написали может быть только если есть крыша или там родня из коммунальщиков/мэрии..Никогда до того момента пока в ЖЭК-е есть хоть самый последний алкаш сантехник они не отдадут вам свой кусок. А потом создадут то что вы описали только на кого то своего.. и сантехник там будет самый отстойный так как зарплата будет минимальная..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:16

Re: В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізне

  rjkz написав:Ни в одной без подтверждения квалификации как минимум и без переобучения как максимум.
Скажу за Польшу про Германию не в курсе - знание языка нужно.. НО если вы переезжаете с насквозь коррумпированой страны в нормальную то язык надо знать...А диплом - ну там два варианта - если по программе совпадает то могут только тест на язык и все подтвердят.. если нет то да доучиваться надо..Но вы при этом получите суденческую визу и сможете по вечерам подрабатывать..
Джон
 
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