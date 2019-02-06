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Власники автівок на "єврономерах" вже принесли у бюджет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:15
Пропонуємо до обговорення:
За митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили понад 5 млрд гривень.
Дивися повний текст Власники автівок на \"єврономерах\" вже принесли у бюджет 5 мільярдів
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Додано: Чет 07 лют, 2019 17:15
із 1 млн завезених Євроблях - розмитнено 8% , хіба це ПЕРЕМОГА?
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